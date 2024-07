Bardella et Hanouna à Saint-Tropez : les photos qui ne doivent pas sortir

C’est l’été au Média et comme l’actu ne s'arrête pas, et bien, nous non plus. Ainsi le flash info continue, tout l’été pour vous donner quasi quotidiennement votre dose d’info et de combat.

Après un second tour marqué par un barrage républicain qui a en quelque sorte “ressuscité” des dizaines de députés macronistes, ils ont été nombreux parmi eux à remettre au goût du jour le slogan “ni RN ni LFI” qui signifie dans les faits : “barrage au Nouveau front populaire”. Accepteront-ils désormais de n’être élus aux postes-clés de l’Assemblée nationale que grâce aux votes ou aux désistements du Rassemblement national ? Quid des députés de la “Droite républicaine”, qui sous-entendent par leur nouvelle appellation que leurs anciens camarades qui se sont alliés à l’extrême droite ne le seraient plus ? Dans la perspective de la future élection présidentielle, quelles seraient les conséquences sur l’opinion publique française, et sur le peuple de gauche, qui jusqu’ici a été majoritaire à se mobiliser pour éviter des aventures périlleuses à la France… si le “front républicain” était déchiré dès aujourd’hui au nom de l’opportunisme politicien ?

Alors que le front politique demeure empêtré dans ses contradictions, le front syndical reprend l’initiative. Ce jeudi 18 juillet, dans l’après-midi, la CGT a organisé un rassemblement place de la République, pour réclamer la nomination d’un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Nos journalistes Lisa Lap et Benoît Deverly étaient sur le terrain.

La série noire se poursuit pour les principales chaines d’information en continu, alors que l’ARCOM vient de terminer les auditions en vue de l’attribution de quinze fréquences de la télévision numérique terrestre - on rappelle que Le Média est lui aussi candidat à une de ces fréquences.

Enfin, Médiapart révèle que Jordan Bardella a été invité à dîner dans la résidence de Cyril Hanouna à Saint-Tropez à l’occasion d’une soirée privée le 12 juillet dernier.