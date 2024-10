Au bord de la guerre civile ? les Etats-Unis avant le choc Trump-Harris

Nous sommes à moins de deux semaines de l’élection présidentielle aux États-Unis et les derniers sondages évoquent un scrutin incertain et serré qui laisse planer la crainte d’une nouvelle contestation des résultats si Donald Trump perdait et même de possibles violences, quel que soit le résultat. Le contexte explosif n’est pas aidé par les différentes tentatives d’ingérences qui exacerbent les tensions, et puis il y a l’irruption du milliardaire Elon musk et ses pratiques à la limite de la légalité et constituant un exemple éloquent. Le patron de Tesla et de Space X a par exemple annoncé distribuer un million de dollars "au hasard", une fois par jour, à un électeur inscrit dans un des sept Etats clés, en échange de la signature d'une pétition conservatrice. L’Homme le plus riche du monde en 2021 a déjà injecté plusieurs dizaines de millions de dollars dans la campagne du candidat Républicain. Cette campagne est aussi le triomphe des influenceurs et médias alternatifs qui semblent se substituer aux médias plus neutres et officiels. Les États Unis sont-ils au nord de la guerre civile ? On en parle dans ce nouvel épisode de “Du côté de chez Sam”, avec Chris, dit “Politicoboy”, journaliste et ingénieur, co-auteur des “Illusions perdues de l’Amérique démocrate”, il est aussi l’animateur d’une newsletter sur Substack : Politicoboy.substack.com. “Du côté de chez Sam” revient 2 fois par mois sur l’actualité aux Etats-Unis mais également sur la façon dont les Etats-Unis regardent l’actualité dans le Monde.