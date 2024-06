Atmosphère de fin de règne : révélations sur la "guerre des conseillers" à l'Élysée

L’idée de ce programme, c’est de regarder derrière le rideau de fumée de la communication politique, et de vous donner à voir le croisement entre ambitions personnelles, tactiques et stratégie, idées de fond et impostures idéologiques… De voir de près le théâtre d’ombres qu’est la politique, quand elle change la vie ou qu’elle tente de maintenir les privilèges acquis. Et le taulier de ce programme, c’est Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Dans cet épisode, on parle : de l’atmosphère de fin de règne au sein de la Macronie, de la gestion des “fuites médiatiques” et des rapports ambigus entre le couple Macron et Bruno Roger-Petit, conseiller influent et manifestement énervant ; de la campagne désastreuse de la ministre Agnès Pannier-Runacher dans le Pas-de-Calais, où elle a été hasardeusement parachutée, et où elle est boudée y compris par les barons locaux de la Macronie ; et du cas Franck Louvrier: le conseiller informel de Macron, homme politique et figure médiatique “aux deux visages”.