Affaire Andy Kerbrat : lynchage médiatique et hypocrisie - Sud-Liban : le nouveau Gaza ?

Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Au programme de votre Toujours Debout, présenté par Théophile Kouamouo :

Le récap de l'actualité du jour, concocté par la rédaction du Média.

On évoquera ensuite un sujet qui fait le buzz ces derniers jours et que l’on pourrait appeler “l’affaire Kerbrat”, du nom de ce député LFI qui a été interpellé en possession de drogue et qui depuis fait l’objet d’une campagne médiatique hostile, qui sert également à diaboliser son bord politique. Et si au fond, le bruit médiatique nous empêchait de saisir les vrais enjeux liés à la lutte contre les addictions et révélait en réalité une grosse hypocrisie ? On en parlera avec le journaliste Rob Grams, rédacteur en chef adjoint de “Frustration”, Bénédicte Desforges, Ex-lieutenant de police, Porte-parole du collectif Police Contre la Prohibition, Zoë Dubus, Historienne de la médecine, spécialiste des psychotropes, Sébastien Quenu, Président de Chems Pause et Fred Bladou, militant Aides et SOS addictions.

Puis on évoquera l’international et le martyre du Sud-Liban, qui pourrait bien être le nouveau Gaza. Ce sera la chronique d’Amina Kalache.

Et en dernière partie, je m'entretiendrai avec Clément Sénéchal, ex-porte parole de Greenpeace et auteur d’un livre très critique sur ce qu’il appelle l’écologie du spectacle : “Pourquoi l’écologie perd toujours”, paru le 11 octobre dernier aux éditions Seuil. Nous reviendrons sur la dernière vague d’inondations en France qui témoigne de notre retard en matière d’adaptation au changement climatique. Et nous nous demanderons bien sûr comment inverser la tendance et faire gagner cette écologie qui perd toujours dans un contexte de criminalisation grandissante des activistes.