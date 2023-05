Yoga, sophrologie, coaching : Comment le "bien-être" est devenu un immense business

Revendication historique du mouvement ouvrier, slogan de la CGT à sa création (Bien-être, liberté, solidarité), aspiration du front populaire, le bien-être perd sa substance politique au fur et à mesure que le capitalisme en a fait un immense marché. Façon start-up nation, le bien-être devient même un outil du patronat pour exploiter les travailleurs et les rendre plus productifs.

Quoi de mieux qu'un cours de yoga pour souffler et oublier vos problèmes? Un peu de sophrologie et vous irez mieux ! Un instant pour vous occuper de vous et c'est reparti ! Les pratiques de bien-être sont devenus un énorme marché capitaliste, qui génère du profit. Mais ces nouvelles pratiques, enrichies d'appropriations culturelles et de morales individualisantes, profitent à la société capitaliste et renvoient les individus à leur responsabilité personnelle. Le bien-être perd toute notion politique. Les pratiques qui y sont associés deviennent des activités élitistes et bourgeoises. C'était pourtant une revendication historique, du mouvement ouvrier, de la CGT ou encore du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et du Black Panther Party. Pour comprendre comment le bien-être est passé d'aspiration du front populaire et de slogan syndical à un énorme marché capitaliste, Le Média reçoit Camille Teste, autrice de Politiser le bien-être.