Utopie(s) : la série documentaire qui donne envie d'y croire (Henri Poulain)

Dans la période à la fois troublée et manifestement asséchée que nous vivons, il faut beaucoup de courage pour ne pas se laisser aller au cynisme et oser défendre l’utopie. Ou plus précisément les “utopies du réel”. Mais voilà : le réalisateur Henri Poulain, cofondateur de la société de production Story Circus, mais aussi du Média, qui rappelons le a fêté ses cinq ans hier, eh ben Henri Poulain a le courage de ses idées.

Il y a deux ans et demi, avec ses compères Sylvain Lapoix et Julien Goetz, il lançait sur la plateforme Kisskissbankbank une campagne de financement participatif visant à mobiliser des fonds pour financer une série documentaire intitulée Utopie(s). Objectif : visiter, à plusieurs endroits du monde, des femmes et des hommes qui font vivre des engagements aux fondements différents mais toujours traversés par le souffle de l’utopie. Boostés par l’idée, un peu moins de 7000 personnes mettaient la main au pot et mobilisaient 220 000 euros pour donner naissance à cette série.

Cela a mis du temps, mais finalement les six épisodes d’Utopie(s) sont disponibles sur la plateforme France.TV et aussi sur la chaîne Peertube de Datagueule. Datagueule qui est un peu le programme-phare de StoryCircus. Ce sont des films beaux, d’un point de vue esthétique, beaux à tomber par terre même. Et ils nous plongent dans des vies qui nous semblent valoir d’être vécues, parce qu’elles cherchent du sens et un chemin au milieu du chaos.

Regarder sur France.tv : https://www.france.tv/slash/utopie-s/

Regarder sur Peertube : https://peertube.datagueule.tv/