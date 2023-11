Universités, médias : La chasse aux sorcières contre les "pro-palestine" est lancée

Yunnes Abzouz est journaliste à Médiapart. Dans deux enquêtes, publiées le 21 novembre dernier sur le site du Média cofondé par Edwy Plenel, il s’est interessé à l’importation du conflit israélo-palestinien dans les rédactions et l’université francaises. Dans la première, intitulée “Dans certaines rédactions, le conflit israélo-palestinien échauffe les esprits”, des journalistes de plusieurs médias ont raconté à Mediapart comment leurs rédactions se divisent sur le traitement du conflit israelien-palestinien. Et c’est le choix des mots qui est au cœur des débats. Yunnes Abzouz décrit un malaise et des clivages, qui se cristallisent sur la crainte d’être accusés de partialité. Dans la seconde, “Conflit israélo-palestinien : une chape de plomb s’est abattue sur l’université française, des universitaires alertent sur le climat de délation et de « chasse aux sorcières » entretenu par le gouvernement pour toute parole jugée propalestinienne. Une situation inédite dans un milieu où la démarche réflexive et critique est un pilier. C’est à se demander si un débat scientifique serein, à distance des agendas politiques et de la position du gouvernement, est encore possible rapporte Yunnes Abzouz. On en parle dans l’entretien d’actu.