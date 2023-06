Un rapport insupportable : Les milliardaires payent moins d'impôts que vous !

Nouvel épisode de l’Instant Porcher présenté par Lisa Lap et Thomas Porcher.

Au programme, aujourd’hui :

- Des ménages beaucoup plus imposés que les plus gros milliardaires en France. Thomas et Lisa se penchent sur une nouvelle étude inédite menée par l'Institut des Politiques Publiques. Cette dernière révèle, ce qu’on savait déjà, + on est fortuné, moins on paye proportionnellement d'impôts en France. Selon l’IPP, le taux effectif d’imposition des quelques milliardaires, concernant l’impôt sur le revenu, serait 2%, quand on pense aux taux des ménages moyens entre 11, 30 ou 41%, ça pique comme différence…

- En seconde partie : Emmanuel Macron qui continue de s’attaquer aux plus modestes. A défaut de s’attaquer aux milliardaires, la macronie s'attaque aux allocataires du RSA, après s’en être pris à l’assurance chômage et aux retraites. La réforme du RSA, qui fait partie du projet de loi « pour le plein-emploi » a été présenté mercredi 7 juin en conseil des ministres par Olivier Dussopt, ministre du travail. Derrière les effets d'annonce, une nouvelle attaque contre notre modèle sociale. Lisa Lap et Thomas Porcher analyse cette énième offensive contre les plus précaires.