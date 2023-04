"Tourner la page de la séquence..." : le storytelling pourri de Macron

“Tourner la page de la séquence des retraites.” Voici le nouveau plan de communication du gouvernement et du président de la République. Faites disparaître des écrans radar la contestation qui continue, montrez plutôt un gouvernement tourné à la fois vers l’action, et l’apaisement... C’est la technique du storytelling, l’art de mettre les choses en récit pour créer de l’adhésion : il y a eu un peu de chahut à l’Assemblée et dans la rue, mais les Français doivent comprendre la nécessité de la réforme, et qu’il faut passer à autre chose. Raconter cette nouvelle séquence suppose d’adopter un nouveau style. Pour ce faire Emmanuel Macron sort une fois de plus l’élément de storytelling le plus démonétisé de son règne : le changement de méthode ! Ce sketch dure depuis 6 ans. En moyenne tous les 6 mois, c’est la même déclaration d’intention : il y aura plus de concertation, plus de dialogue, avec des consultations citoyennes. Mais pour “tourner la page”, il faut en avoir les moyens. Or le président est fragilisé.