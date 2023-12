Soudan : L'autre guerre sanglante ignorée par les plateaux TV

C'est l'histoire d'une guerre qui passe en dessous des radars de nos grands médias. Et pourtant, comme Gaza aujourd’hui, le Soudan est, depuis plusieurs mois, à feu et à sang, avec un bilan extrêmement tragique...

C'est l'histoire d'une guerre qui passe en dessous des radars de nos grands médias. Vous n'en entendrez quasiment jamais parler à la une des JT de 20h et vous ne verrez pas de plateaux d'experts vous expliquer les origines de ce conflit. Et pourtant, comme Gaza aujourd’hui, le Soudan est, depuis plusieurs mois, à feu et à sang, avec un bilan extrêmement tragique.... Plus de 12 000 Morts et 7 millions de déplacés depuis le déclenchement des hostilités en avril dernier. Des chiffres qui nous proviennent de l’ONU mais qui sont largement sous-estimés, tant des pans entiers du pays se retrouvent coupés du monde depuis des mois. C’est donc un massacre en vase clos que subit la population civile, prise entre les feux de l’armée régulière qui combat les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Et si selon l'expression désormais consacrée, une vie vaut une vie... la communauté internationale semble bien se désintéresser de la vie des Soudanais.

Cette histoire, aussi tragique soit-elle, on vous la raconte aujourd'hui sur Le Media, en essayant d’en comprendre les causes et les issues possibles... Avec nous, un des plus grands connaisseurs de la situation soudanaise : Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS ; spécialiste du moyen-orient et de la corne de l'Afrique.