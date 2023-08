Sommet des BRICS : Macron s'est fait jeter ! L'ordre mondial bousculé

Un nouveau bloc est-il en train de naître sur la scène géopolitique ? Le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se tient à Johannesburg et les pays émergeant semblent déterminés à bousculer l’hégémonie économique des Etats-Unis et de l’Union européenne. Et le programme est fastidieux : dédollarisation de l’économie mondiale, élargissement des BRICS, faire concurrence au G7.

La Russie et la Chine ne sont évidemment pas innocents au vu des conflits géostratégiques et diplomatiques qui les engagent face aux Etats-Unis. Ils ne sont pas innocents non plus au vu de leurs intérêts, ainsi que la concurrence qu’ils font à l’Europe et aux Etats-Unis dans les régions africaines et sud-américaines.

Du côté de la Macronie, puisque Emmanuel Macron s’est fait jeter du sommet par l’Afrique du Sud et n’aura donc pas son mot à dire, on joue le fameux “en même temps” sur la question des impôts. On les augmente pas, mais en même temps on crée de nouvelles taxes, mais pas trop quand même, parce qu’il ne faut pas fâcher la patronat.. Bref, de ces sujets et d’autres, il sera question dans cet édition de votre flash version été.