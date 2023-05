Salaires, investissements étrangers, aides : la vérité sur les "beaux chiffres" de Macron

Emmanuel Macron tourne la page des retraites et compte bien relancer la France ! Le chef de l’état a donné une interview à TF1 lundi dernier, le même jour où il recevait de grands patrons internationaux au sommet Choose France à… Versailles, rien que ça.

Dans son plan pour la réindustrialisation, que nous avons décortiqué la semaine dernière, puis au sommet choose France et dans cette interview TF1, le Président de la République affirme : ce sont les investissements étrangers qui vont aider à notre réindustrialisation et donc au plein emploi. L’exécutif annonce un chiffre record de 13 milliards d’investissement étranger et la création de plus de 8000 emplois grâce à cela. 13 milliards, 8000 emplois. Et il compte bien aller plus loin.

Thomas Porcher et Lisa Lap expliquent que cette stratégie qui consiste à miser sur l’investissement étranger pousse à être très compétitifs, affaiblit notre système social. Également, Emmanuel Macron répète que la France est le pays le plus attractif d’Europe, Gilles Bouleau lui a rappelé que l’on est 18e en ce qui concerne la création d’emplois liés à ces investissements. Le risque, et ce qui a été constaté ? On veut attirer, on casse le système social, les investisseurs

Dans cette interview TF1, Emmanuel Macron se veut dorénavant, enfin tente, d’être le président des classes moyennes, avec comme annonce une baisse de 2 milliards d’impôts ciblée sur les classes moyennes. Comment cibler ? Quels impôts ? Revenus ? Cotisations ? Est-ce vraiment la bonne idée de vider de leurs substances les caisses qui permettent de financer les services publics, pour pallier les entreprises qui ne daignent augmenter les salaires ? Analyse et décryptage de cet entretien, c’est l’Instant Porcher.viennent, prennent le savoir-faire, les carnets de commande, les aides publiques puis délocalisent et/ou repartent.