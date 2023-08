Sainte Soline : reportage au cœur de la lutte contre les méga-bassines

Les enjeux autour de la gestion et de la répartition de l’eau se font de plus en plus audibles. Le collectif Bassines Non Merci avec l’association Les Soulèvements de la Terre et le syndicat d’agriculteur.ice.s La Confédération Paysanne, se mobilisent depuis des années contre les projets destructeurs de retenues d’eau appelées Méga Bassines.

Lors du week-end international sur les thématiques de l’eau organisé le 25 et 26 mars 2023 à Melle, dans les Deux Sèvres, des milliers de militantes et militants, paysannes et paysans, se retrouvent afin de réfléchir ensemble sur comment préserver ce Commun tout en organisant la manifestation à Sainte Soline contre les bassines déjà présentes.

Un film de Geoffrey, Simon Vicente & Julien Tort / Documentaire.lyon@gmail.com

Le Média souhaite remercier cette équipe pour l'autorisation de diffusion.