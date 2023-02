Retraites - Thomas Porcher met en garde : " Si le gouvernement passe en force... "

Réforme des retraites : c’était l’acte 5, jeudi 17/02 tandis que les débats se poursuivent à l’Assemblée nationale dans un climat toujours très électrique Cela fait plus d’un mois que la réforme a été présentée par le gouvernement et il n’arrive toujours pas à se désembourber.

Nouvelle feuille de conduite pour la Macronie, on ne parle plus des 1200 euros bruts mais de “revalorisation”. Cette séquence politique déjà malheureuse aurait pu s’arrêter là, mais non. Jérôme Guedj, député du parti socialiste, est allé vérifier ces nouveaux chiffres au ministère. Il raconte “Le directeur de la Sécurité sociale m’a répondu avec franchise : ils n’ont transmis aucune prévision ces derniers jours. Mieux, ils ne savent pas d’où vient ce chiffre de 40.000.” 40 000 personnes de plus chaque année passeraient le cap des 85 % du Smic ? En réalité ces 40 000 personnes devraient bénéficier d’une revalorisation maximum de 100 euros, on est donc bien loin de la promesse qui leur a été faite de passer le cap des 85 % du SMIC.

Souvenez-vous, le Ministre du travail avait déclaré dans l’hémicycle que le nombre de 40 000 concernait la génération 1972. On a dit 40 000 ? En fait ils seraient plutôt 13 179 toujours selon Jérôme Guedj qui nous a rapporté ceci jeudi « j’ai découvert ce matin que seulement 13.179 nouveaux retraités percevront ces 100€ en 2024 soit 1,7% de nouveaux retraités. Et cerise sur le gâteau, la direction de la sécurité sociale a transmis ces informations au ministre à la mi-Janvier. Pas avant-hier.” Le député a donc confronté Olivier Dussopt à ce qui s’apparente à un nouveau mensonge. L’élu avait déjà confié ses interrogations et ses incompréhensions à l’AFP dans ces termes : "Nous ne trouvons des réponses ni dans l'étude d'impact faite par le gouvernement, ni dans les retours des ministres" malgré "nos demandes répétées". Le gouvernement semble avoir perdu la bataille des idées sur la réforme des retraites, même la banque de France est favorable à taxer les superprofits. On analyse tout ça dans l’Instant Porcher.