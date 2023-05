Reportage 1er Mai : Apaisement nulle part, colère partout

Notre journaliste de terrain Cemil Sanli nous emmène au coeur du 1er mai parisien.

Pour cette nouvelle vidéo sur Le Média, notre journaliste de terrain Cemil Sanli nous emmène au coeur du 1er mai parisien.

Un 1er mai 2023 qui s’annonce au minimum particulier puisqu’il cohabite cette année avec la 13e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Le contexte politique est explosif et, chaque jour depuis fin janvier dernier, le pays montre qu’il ne faiblit pas sur la question de la réforme des retraites imposée par M. Macron, dont ce dernier a promulgué la loi il y a de cela plus de 15 jours déjà. 15 jours durant lesquels le président et son gouvernement ont tenté par tous les moyens de parler d’autre chose en multipliant les déplacements et sorties médiatiques… en vain.

Les 100 jours d’apaisement se heurtant aux "100 jours de zbeul", étape après étape, même dans les endroits les plus reculés du pays. Les casserolades, illustration d’une colère populaire légitime, recouvrent tout et font fuir ministres et députés.

Le président lui-même annule des déplacements officiels et s’adapte, comme ce samedi soir où il s’est terré dans les couloirs du Stade de France et réfugié dans sa tribune présidentielle ultra protégée. Interdit de pelouse pour aller y saluer les joueurs, aucune apparition de son image sur les écrans géants, des grilles, des drones et 3000 policiers et gendarmes déployés : c’était inédit.

Alors, à l’instar du Stade de France, le pays se transforme-t-il inexorablement en cocotte minute dont le risque est qu’elle cède à un moment sous la pression? Les manifestants comptent-ils faire de ce 1er mai une étape clé des "100 jours de zbeul"? Qu’attendent-ils encore du gouvernement sur la question de la réforme? Côté intersyndicale, l’union inédite va-t-elle perdurer encore longtemps alors que des tensions et critiques sur les modes d’actions se sont fait entendre? Et puis, à l’heure où Pôle Emploi va se transformer en France Travail, est-ce que le 1er mai est encore la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs en France?

C’est, entre autres, de tout ça dont on va parler dans ce nouveau reportage.