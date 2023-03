Réforme des retraites : les derniers mensonges de Macron face aux français

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui, Vous n’êtes sans doute pas passés à côté, Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 et France 2 mercredi dernier. La parole présidentielle a tout sauf calmé la révolte populaire en cours en France. Emmanuel Macron n’a qu’un seul regret “de n’avoir pas convaincu sur la nécessité de la réforme des retraites”. Les organisations syndicales et ses opposants politiques dénoncent presque tous d’une même voix un discours « Hors sol », « méprisant », truffé de « mensonges » et défendu par un chef d’état qui n’est « pas à l'écoute ».

En effet Emmanuel Macron a dit que cette réforme ne lui faisait pas plaisir mais qu’il en était de la responsabilité que de la faire. Entre deux il a aussi joué aux comparaisons étranges entre les manifestations françaises et la prise du Capitol aux Etats-Unis ou encore les manifestations au Brésil près des institutions. Bref, comment jeter de l’huile sur un feu qu’il a lui même allumé.

Le lendemain de cette interview, jeudi 23 mars, 3,5 millions de personnes selon la CGT et 1,089 million de manifestants selon le ministère de l’Intérieur ont battu le pavé dans plus de 300 villes en France, cela fait partie des records depuis le début du mouvement. Sans parler des manifestations autonomes quotidiennes le soir dans plusieurs villes depuis l’annonce du 49.3. Dans cette interview, Emmanuel Macron s’érige une nouvelle fois comme l’homme responsable et raisonné. Que la réforme est nécessaire. Également, le mouvement ainsi que la répression se durcissent. On analyse tout cela avec Thomas.

Et si on s’acheminait tout droit vers une crise financière globale ? On se souvient : tout a commencé par la faillite de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis. Et depuis un mouvement de contagion semble menacer l’Europe, avec le Crédit suisse et Deutsche Bank qui vacillent. C’est une actu qui a pu passer inaperçue en plein mouvement retraites mais l’on va analyser cela avec Thomas aujourd’hui.