Planification écologique : L'arnaque de Macron (Claire Lejeune)

Les renoncements et les promesses non tenues du Président de la République, Emmanuel Macron, semblent s'accumuler, et les annonces liées à la planification écologique, à l'issue d'un Conseil de planification écologique, lundi 25 septembre 2023, s'ajoutent à la longue liste. Au Média, Claire Lejeune, en charge de la planification écologique à la fondation La Boétie (liée à La France Insoumise) revient sur les objectifs de ce programme censée irriguer les politiques publiques.

Ce devait être la « politique des politiques », selon la formule d'Emmanuel Macron alors candidat à l'élection présidentielle de 2022, la planification écologique ressemble désormais à une série de mesures et de renoncements compilées depuis un an. Malgré la création d'un Secrétariat général à la planification écologique, les annonces du Président de la République depuis l'Elysée, le lundi 25 septembre 2023 ne convainquent pas. Dans sa déclaration, Emmanuel Macron rappelle le triple défi : « celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de la fin de l'abondance, de la rareté de nos ressources ». Pourtant, les promesses de sortir du charbon dès 2027, de passer de 60% d'énergies fossiles à 40% en 2030 et d'investir 700 millions d'euros dans la construction de 13 RER métropolitains semblent bien insuffisants face aux enjeux.

Pour commenter ces décisions, Le Média reçoit Claire Lejeune, co-responsable du département de planification écologique de la fondation La Boétie, think tank créé par La France Insoumise.