Montée des tensions au Niger : Pourquoi la France n'est plus la bienvenue

Le coup d'État au Niger a fait éclater au grand jour la révolte de cette population excédée par par les ingérences occidentales, dont celles de la France... Entretien avec Seidik Abba.

Précisions : Cet entretien, bien que tourné ce jeudi 10 août, ne prend pas en compte la montée très récente des tensions au Sahel. En effet, dans l'après-midi, les chefs d'États de la CEDEAO ont annoncé leur décision « d'activer et de déployer les forces en attente » pour la restauration de « l'ordre constitutionnel » au Niger. L'organisation affirme toutefois qu'elle garde sur la table toutes les options pour « la résolution pacifique » de la crise.





Le Coup d'État du 26 juillet dernier au Niger a fait éclater au grand jour la révolte de cette population excédée par des décennies de mauvaise gouvernance et par les ingérences occidentales, dont celles de la France. Après 63 ans d'indépendance, le Niger est miné par l'extrême pauvreté, le réchauffement climatique et et une démocratie en échec.



Alors, essayons de comprendre aujourd’hui comment on en est arrivé là. La connivence des pouvoirs successifs avec la France est-elle en cause ? Comment sortir de la tension actuelle qui fracture finalement toute la sous-région et met le sahel en ébullition ?

Pour répondre à ces questions et d’autres encore, notre invité est, Seidik Abba, Journaliste-écrivain, chercheur et président du Centre International d'Études et de Réflexion sur le Sahel.