Macron relance sa guerre contre le parlement (et la démocratie)

Au programme de ce nouveau numéro du Fond de l'info, nous reviendrons bien sûr sur la rentrée parlementaire ! Fini les vacances, les députés ont repris les débats à l’assemblée nationale ce lundi 25 septembre. Ils planchent en ce moment sur le projet de loi “ pour le plein emploi”, porté par le ministre du travail Olivier Dussopt et déjà adopté en juillet en première lecture par le Sénat. Une réforme majeure pour le gouvernement qui souhaite atteindre la barre des 5% de taux de chômage d'ici à 2027. Pour y arriver, une série de mesures a été pensée et parmi les plus critiquées : la réforme du Revenu de solidarité qui sera versé en contrepartie d'heures d'activités d'insertion réalisées chaque semaine.

Une réforme portée par un gouvernement incorrigible qui n’a visiblement pas pris de bonnes résolutions pour cette rentrée ! Il récidive et ressort le 49-3 pour la programmation des finances publiques. Faute de majorité, Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé sa responsabilité ce 28 septembre pour la faire adopter, sans vote. C’est le premier passage en force avant ceux, attendus cet automne, du projet de loi de finances pour 2024 et celui de financement de la Sécurité sociale.

On va également s’intéresser de plus près à ce projet de loi de finances qui prévoit l’augmentation de 3,9 milliards d’euros des fonds alloués au ministère de l’éducation nationale ! Une nouvelle de prime abord réjouissante si elle n’était pas accompagnée de la suppression de 2500 postes de professeurs ! Et on aurait bien besoin de renforcer l’équipe pédagogique pour notamment lutter contre le harcèlement scolaire qui touche un élève sur dix non ? Eh bien non, ce n’est pas ce qu’a prévu Elisabeth Borne dans son plan interministériel pour lutter contre ce fléau qu’elle a présenté ce mercredi ! Dans le viseur du gouvernement, le rectorat de Versailles dont près de la moitié des courriers de réprobation qu’il a adressés aux parents posent question selon le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal.

Nous conclurons ce fond de l’info avec une polémique qui continue de secouer la NUPES. Une polémique qu’on pourrait résumer en quelques mots ou noms clés : Sophia Chikirou, Fabien Roussel, Jacques Doriot, Jean-Luc Mélenchon. On en parle avec votre binôme préféré : Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la Liberté et Julien Théry, historien et présentateur d’émissions sur Le Média, notamment de “La grande H”.