Macron nous fout la honte, épisode 5768

Nouvel épisode de “Sans langue Degois”, le débat hebdomadaire qui met Françoise Degois, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias, ancienne conseillère politique qui se considère comme rose vif, face à un contradicteur. Et aujourd’hui, elle est face à Paul Elek, chroniqueur politique pour Le Média.

Au sommaire : Emmanuel Macron qui fout la honte aux Français, encore et toujours… Sur le front international d’abord, avec sa photo qui a fait le buzz, sur laquelle il pose avec le maillot de l’équipe de football Boca Juniors, dédicacé par Javier Milei, le nouveau président argentin tout à fait problématique, qui a posté le cliché sur son compte Twitter… Et sur la scène nationale, où on l’a vu abriter la célébration d’une fête religieuse juive, Hanouka, à l’Élysée, ce qui remet en cause le principe de laïcité dans un contexte plus que tendu…

Daniel Cohn-Bendit qui désavoue Emmanuel Macron, parle de “déception intellectuelle” et appelle socialistes et écolos à se mettre ensemble en vue des Européennes et aussi de sortir de ce qu’il appelle “l’humiliation totale de la NUPES”... Et enfin le coup de gueule de Françoise au sujet de la sanction qui a visé la journaliste Barbara Olivier-Zandronis de RCI Guadeloupe suite à un entretien un peu musclé avec Jordan Bardella, du Rassemblement national…