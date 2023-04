Macron face aux intervilles du zbeul - Darmanin et sa loi immigration : la grande diversion

Nous sommes mardi 25 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

▶ Carte Blanche : Lisa Lap

Notre journaliste Lisa Lap nous proposera un petit “focus” sur le # : #100JOURSDUZBEUL : un petit concours entre les départements pour savoir quels sont les coins où le gouvernement se fait le plus bousculer. Un “match” qui donne lieu à des belles scènes de casserolades, des vidéos de paniques de ministre avec des fuites par des chemins de traverse, mais aussi des vols de goûter… Bref on verra ensemble qu’on est loin de l’apaisement prôné par Macron..

▶ Fond de l'info : Fabrice Coudour, Denis Gravouil

Nous recevrons Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la CGT-FNME et Denis Gravouil, Secrétaire général, de la Fédération nationale des syndicats CGT du spectacle… Nous parlerons de la contestation contre la réforme des retraites qui se transforme et évolue petit à petit en actions coups de poing avant le raz de marée populaire, du moins on l'espère, du 1er mai.

▶ Entretien d'Actu : Danièle Obono et Mathieu, militant du collectif la Marche des Solidarités

Aujourd’hui, il est plus que jamais urgent pour l’exécutif de passer à autre chose. Et Gérald Darmanin vient donc sous les feux des projecteurs pour évoquer son projet de loi “Immigration”, après avoir lancé les hostilités à Mayotte via l’opération “Wuambushu”, qui devrait permettre l’expulsion de milliers d’étrangers sans-papiers. Toute cette scénographie est-elle bien sérieuse ? Au-delà des aspects moraux, ce choix tactique est-il pertinent pour la Macronie ? Si l’exécutif entend passer cette loi sans se servir du 49.3, il aura absolument besoin des Républicains ou du RN, qui vont faire forcément monter les enchères. Par ailleurs, à quoi peut bien servir une énième loi sur l’immigration ? Le pouvoir cherche-t-il à satisfaire à la fois le patronat qui a des besoins en termes de “ressources humaines”, dans le cadre des fameux “métiers en tension”, et plaire à l’électorat réactionnaire, en agitant des symboles de fermeté et en jouant la carte de la politique du chiffre ? Au final, tout cela ne va-t-il pas finir par profiter au Rassemblement national en 2027 ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau la députée LFI NUPES de Paris, Danièle Obono et Mathieu, militant du collectif la Marche des Solidarités.