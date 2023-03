Macron face au peuple : "c'est la stratégie de la peur"

Notre journaliste Cemil SANLI nous emmène une fois encore hors des studios du MEDIA pour aller prendre l'air mais surtout le pouls des français-es mobilisés depuis maintenant plus de deux mois consécutifs. La semaine dernière, des manifestations contre la RR dans les grands centres urbains jusqu'aux mégas bassines à Sainte-Soline, en passant par les grèves des raffineurs, des éboueurs et toutes les actions que l’on observe partout sur le territoire (qui témoignent d’une installation inédite d’un mouvement social large) la réponse du pouvoir en place est claire et constante : la répression par la force.

Pour la première fois depuis les Gilets Jaunes, les médias dits mainstream abordent le sujet et dénoncent, au minimum, les violences policières qui s’abattent sur les manifestants, tandis que de plus en plus de voix dénoncent, elles, une dérive autoritaire du pouvoir et des atteintes à des droits fondamentaux comme celui de faire grève, de manifester, ou encore, d’être informé. Les journalistes étant chaque jour plus nombreux à subir des attaques de la part des forces de police françaises.

De l’autre côté de la barricade, dans sa communication reprise par l’essentiel des médias, le gouvernement souhaite comme réduire le débat public à une discussion abstraite sur “la violence”, comme un écran de fumée masquant le fond des enjeux politiques actuels. Pourtant, ce que l’on observe, et j’en témoigne, c’est le retour du climat délétère dudit maintien de l’ordre de l’époque des GJ. L’usage disproportionné ou injustifié de la force, le retour des interpellations préventives, des interdictions de manifester, des contraventions souvent illégales mais aussi des fausses nouvelles, donc des mensonges perpétrées par le gouvernement lui-même.

Alors que M. Darmanin a annoncé hier un dispositif policier “très costaud”, pour le citer, avec notamment 5500 agents rien qu’à Paris, comment va se dérouler cette 10e journée de mobilisation nationale contre la RR? Quelle est la stratégie de l’intersyndicale face au gouvernement qui, enfin, se dit prêt à discuter… mais pas vraiment des retraites? Côté manifestant, verront nous une multiplication par 2 ou 3, comme le craint les renseignements, de la participation de la jeunesse? Et si oui, dans quel objectif? Et puis, plus largement, vers quoi allons-nous? Un durcissement du ton de tous les côtés? Ou un apaisement du pays, comme celui décrit par Elisabeth Borne cette nuit comme étant son nouveau cap? C’est ce qu’on va voir ensemble dans ce nouveau reportage.