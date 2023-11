Macron et Le Maire : "on a échoué, mais c'est votre faute !"

Réduction du chômage des séniors, modèle social trop protecteur, objectif des 5% de chômage, réduire le déficit public comme le demande l’Union Européenne… Bruno Le Maire était l’invité de France Info jeudi dernier et on avait pas mal de choses à dire et surtout décrypter avec Thomas.

Tout d’abord, et on en a un peu parlé la semaine dernière, il y a panique en Macronie : le taux de chômage connaît une hausse, de 7,2 à 7,4% au troisième trimestre. La semaine dernière, Emmanuel Macron disait aux chefs d’entreprise “réveillez-vous”. “A l’évidence, le chef de l’Etat entendait montrer que lui ne reste pas inactif, et qu’il a fait sa part avec d’importantes réformes déjà votées (retraites, loi plein emploi…). D’où cet appel à “redoubler de courage et d’énergie en matière de travail et d’emploi”. écrit Politico. Un message soutenu par Bruno Le Maire, qui appelle aux entreprises à se « secouer les puces ». Thomas Porcher explique : malgré toutes les réformes, - et il y en a eu beaucoup même si nous avons tendance à les oublier - ces cadeaux aux entreprises sont inefficaces. Mais Bruno Le Maire fustigera toujours le modèle social.

Le Ministre présente des pistes de solutions, des choses qui doivent être “corrigées”. Notamment, revoir le chômage des séniors. Bruno Le Maire propose que la durée du chômage des séniors passe de 27 à 18 mois, que les plus de 55 ans s’alignent donc sur les autres. Le Ministre refuse que les séniors “valent moins”, que cela inciterait à rester au chômage. “On a besoin de vous” dit Bruno Le Maire. Une très mauvaise idée selon Thomas Porcher, qui décrypte la stratégie du gouvernement : durcir les règles du chômage pour pouvoir exclure plus de personnes et donc, faire baisser artificiellement les chiffres.

L’ADEME, en partenariat avec le Ministère de l’écologie, a sorti une campagne vidéo pour dissuader les consommateurs d’acheter pendant les black friday. Une campagne qui dénonce la sur-consommation. Bruno Le Maire a trouvé ce spot maladroit. Thomas Porcher lui regrette que cette campagne fasse porter, une nouvelle fois, la responsabilité du changement climatique sur les consommateurs qui aujourd’hui ne « surconsomment pas mais font des arbitrages ». L’économiste explique sa déception à l’égard d’écologistes qui ont attendu le changement climatique pour dénoncer le capitalisme qui provoque aussi d’énormes dégâts sociaux.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’instant Porcher !