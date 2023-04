Macron-Borne : après les retraites, ils nous préparent au pire

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui,

Réforme des retraites. Vous en aurez soupé, mais il y a chaque semaine de nouvelles choses à dire. Après vouloir dissoudre un mouvement : les soulèvements de la terre. Après s’attaquer à la ligue des droits de l’Homme. Le pouvoir s’en prend maintenant au conseil d’orientation des retraites. Le COR c’est ce service indépendant rattaché à la première ministre. Il est composé d’administrations, de parlementaires et de partenaires sociaux. Et son rapport en septembre n’allait pas vraiment dans le sens de l’argumentaire du pouvoir pour défendre la réforme des retraites. On analyse tout cela avec Thomas.

Ça y est, le conseil constitutionnel a validé le texte malgré le chemin législatif atypique pour cette réforme vendredi. On l’a plusieurs fois répété ici : la réforme est passée par un projet de loi de finances de sécurité sociale rectificatif 2023 alors que cette réforme n’est pas une petite rectification d’un budget et surtout ne concerne pas forcément 2023. Chemin qui limite les débats à 50 jours. Avec certains des articles qui ne sont pas budgétaires, dans une loi budgétaire. Sans parler des autres outils utilisés : 49.3, vote bloqué et j’en passe. On décrypte tout cela.

Enfin, les vraies questions de fond ne seraient-ce pas celles des salaires et de l'inflation ? La mobilisation doit-elle continuer malgré la promulgation de la loi ? On défriche tout cela, c'est l'Instant Porcher.