Les prix des carburants explosent : pourquoi Macron a encore échoué

Autoriser la vente à perte des carburants, était-ce la solution pour sauver le pouvoir d'achat des français ? Le gouvernement a essayé… et s’est complètement planté.

Interrogée dans Le Parisien le week-end dernier, Elisabeth Borne a annoncé l’autorisation à titre exceptionnel de la vente à perte sur le carburant pour une période limitée. Le but ? Que les distributeurs puissent baisser davantage les prix. L’exécutif a ensuite parlé de baisses de plusieurs dizaines de centimes d’euros. Choux blanc : Total et les distributeurs disent non.

“De l’aveu d’un conseiller du gouvernement, l’affaire est “mal embarquée”, mais pas question de faire marche arrière. La mesure permettant aux distributeurs de revendre à perte du carburant figurera bien dans le projet de loi présenté mercredi prochain en Conseil des ministres par Bruno Le Maire — ce texte permettra aussi d’avancer les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels.” rapporte Politico. Entre l'enregistrement et la diffusion de cet épisode, Emmanuel Macron a de nouveau changé le plan ce dimanche soir, et avance maintenant la vente à prix coûtant.

Pour Thomas Porcher : “L’État n’a pas su établir un rapport de force avec les distributeurs ou les pétroliers”. Ces "solutions", même appliquées, présentent peu de chances de réellement fonctionner au vu de l’état du marché, dépeint l’économiste. De même, la négociation avec les distributeurs avancée à cet hiver n’est pas suffisante pour résoudre les problèmes de pouvoir d’achat, tant qu’on ne s’attaque pas à la question des salaires, rappelle Thomas Porcher.

“Le smic en Ile-de-France devrait être à 9 % de plus », c’est ce que revendique Valérie Pécresse, la Présidente de la Région, dans 20 minutes lundi dernier. “Valérie Pécresse va demander un “choc de décentralisation” à l’Etat, soit un droit à la décision des thématiques qui concernent particulièrement l’île de France. La tête de la région LR déplore la France pays « le plus centralisé d’Europe ””. Même si Valérie Pécresse pointe du doigt une réalité, ce n’est pas la bonne solution, avance Thomas Porcher. Il pointe plusieurs limites : vider les régions des travailleurs qui viendraient sur Paris, tendance qui existe déjà car c’est très centralisé et donc créer une distorsion supplémentaire ; créer une compétitivité entre certains métiers... “Il faut augmenter le SMIC, mais partout”, avance Thomas Porcher.

Lisa Lap et Thomas Porcher analysent tout cela, c’est l’Instant Porcher.