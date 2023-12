Les français, des gros flemmards ? Le débunkage de Thomas Porcher

“Les français travaillent moins que leurs voisins européens”, mais pourquoi nos médias nationaux ont tous titré cela la semaine dernière ? Sommes-nous fainéants ? Est-ce qu’on se plaint trop ? Est-ce qu’on manifeste trop ? Nous, petits français privilégiés ?

Tout ça part d’une étude de Rexecode. Cet institut privé d’études économiques, au service de « l’information économique et du développement des entreprises », et financé par ses membres : grandes entreprises, PME, institutions financières, organisations professionnelles ou publiques ; a donc sorti son rapport sur le temps de travail des français.

Voici ce qu’on y apprend : Les salariés français à temps complet ont travaillé en moyenne 1664 heures en 2022. La France se place tout en bas du classement européen, juste après la Finlande. La moyenne européenne est de 1 792 heures. Quant aux temps partiels, les français y ont moins recours que leurs voisins, mais c’est plus subi. La France se distingue aussi par une durée du travail des non-salariés (notamment les indépendants) relativement élevée en comparaison européenne. En prenant tout en compte, les français sont dans la moyenne. Surtout, cette étude prend en compte les temps non travaillés (congés ou jours fériés).

Le Parisien ajoute “D’autant que le gouvernement doit faire face à une nouvelle donne économique : la baisse de la productivité du pays. C’était pourtant jusqu’à maintenant l’argument principal de ceux qui défendaient le modèle social français. Certes, les salariés faisaient moins d’heures, mais ils étaient plus efficaces. Plus maintenant.”

Une aubaine pour les pro du modèle flexible et du néo libéralisme, à bas notre fameux système rigide (et protecteur). La réalité est plus complexe que cette étude. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent.

Pourquoi serions-nous moins productifs ? La France fait notamment pas mal recours aux alternances. Aussi, nous sommes dans la moyenne haute des absences dues aux arrêts maladie. Autre élément : les aides aux entreprises et le maintien à l’emploi malgré la baisse d’activité. L’état, à travers le rapport du conseil national de productivité, explique ceci : “La France est particulièrement touchée par la désindustrialisation avec des conséquences négatives sur la productivité et l'accumulation du capital humain.” Ainsi, non, on ne peut pas conclure que les français travaillent moins que leurs voisins.

Vous l’aurez tous remarqué, ou subi : la France fait face à une crise du logement. Crise qui touche le continent. Mais les raisons sont diverses. La crise du logement s’explique notamment par un manque, une incapacité à loger tout le monde.

Est-ce le cas pour nous en France ? “En 2017, les ménages consacrent en moyenne 19,7 % de leurs revenus à leur logement.” nous apprend l’INSEE. Les locataires et propriétaires avec prêts sont ceux pour qui cette dépense pèse lourd. La répartition du patrimoine (pas que l'immobilier) en France est très éclairante sur le sujet. Début 2021, la moitié des ménages détenaient 92% du patrimoine. L’autre moitié se partage donc les 8% restants.

La fondation Abbé Pierre a déjà alerté sur la crise du logement dans notre pays, 7e puissance mondiale. Leur 28e rapport sur l’année 2022 estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France, en constante augmentation. A Paris pourtant, un logement sur 5 est inoccupé. Sans parler des locations à courtes durées notamment sur Airbnb, qui se multiplient.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout ça, c’est l’Instant Porcher.