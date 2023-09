Les États-Unis font basculer le Chili dans la dictature : l'autre 11 septembre (Olivier Besancenot)

11 septembre 1973 ! Salvador Allendé, Président du Chili, est renversé par un coup d’Etat mené par Augusto Pinochet. Pour les Etats-Unis, engagés dans une guerre froide avec le concurrent sociétique, il était hors de question qu’il y ait “un Cuba de plus” dans la région. Salvador Allende fut la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Il fallait mettre le socialiste, et tous les autres “périls socialistes” environnants, hors d’état de nuire aux intérêts capitalistes et géopolitiques des Etats-Unis. Le coup d’Etat au Chili est considéré aujourd’hui comme un cas d’école. Non seulement le coup d’Etat, mais le modèle de dictature anti-socialiste qui s’est instauré par la suite, lui aussi largement par les Etats-Unis.

Il s’est répandu dans une large partie du sous-continent : Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Bolivie. Instaurer une politique ultra-libéralisée et chasser les militants communistes et socialistes. Ils furent arrêtés, torturés et tués. C’est l’histoire de ce coup d’Etat au Chili et de la résistance qui s’est organisée contre lui qu’Olivier Besancenot et Michaël Löwy ont voulu narrer dans leur ouvrage “Septembre Rouge”. Et c’est pour en parler qu’Irving Magi a reçu Olivier Besancenot sur le plateau du Média.