Netanyahou à la commémoration d'Auschwitz ? Génocides et instrumentalisation de la mémoire

Il y aura 80 ans lundi prochain, le 27 janvier 1945, l’Armée Rouge libérait le camp de concentration et d’extermination nazi d’Auschwitz, en Pologne, où plus d’un million de personnes, dont 90 % de juifs, furent assassinés 5 années durant. Julien Théry reçoit trois des organisateurs d'un colloque qui se tiendra ce week end à Paris à l'occasion de cet anniversaire, intitulé Penser le fait génocidaire. Histoire, mémoire, actualité, ainsi qu'Eyal Sivan et Rony Braumann, les réalisateurs du film Un spécialiste. Portrait d'un criminel moderne, un documentaire sur Adolf Eichmann qui sera projeté en ouverture.

L’ONU a institué en 2005 le 27 janvier comme « Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité », mais l'édition de cette année prend une dimension particulière, puisque la question se pose de savoir si va y participer un représentant politique lui-même objet d'un mandat d'arrêt de la justice internationale pour crime contre l'humanité, le premier ministre d'Israël Benyamin Netanyhaou. C'est-à-dire le représentant de l'État qui se revendique dépositaire de la mémoire de la Shoah, tout en menant lui-même une entreprise de nettoyage ethnique en Palestine.



Les trois invités en plateau sont Élie Duprey (Tsedek !), Béatrice Orès (porte-parole de l'UJFP) et Jonathan Ruff-Zahn (Tsedek ! et UJFP). Le colloque qu'ils organisent à Paris le week end prochain réunit des historiens et autres spécialistes non seulement de la Shoah, mais aussi d'autres génocides. Ils ont choisi de centrer la réflexion sur le fait génocidaire dans sa relation au racisme, et affirment : « tout en réfléchissant sur ses spécificités, nous refusons d’isoler l’antisémitisme des autres formes de racisme, le judéocide des autres génocides, l’antisémitisme nazi de l’histoire européenne du racisme, du colonialisme, de la suprémacie blanche ». Il s'agit aussi de « penser l’actualité du fait génocidaire » et « la manière dont le génocide perpétré par les nazis est mobilisé par les mémoires et les politiques en lien avec la situation en Palestine ».