Les écolos cèdent devant les macronistes et l'extrême-droite

C’est le grand bazar sur la scène politique, alors que la rentrée se dessine et que les macronistes semblent déjà savoir à quelle sauce ils vont nous manger pour cette saison 2023/2024. Chez les macronistes, dans un premier temps le “bordel” est sciemment organisé. En effet les agendas du président et des ministres sont vides. Niveau transparence, on a vu mieux. Dans un second temps, il y a le bazar en interne, avec un nouveau “en même temps”, à la question de savoir “faut-il parler au JDD oui ou non ?”. Le patron de Renaissance Stéphane Séjourné dit non. Macron dit oui. A gauche aussi, c’est le bazar. Outre la question des listes aux européennes et aux sénatoriales, celle-ci n’arrive pas à se mettre d’accord non plus au sujet de la présence de Médine aux université d’été des écologistes. EELV cède à la polémique absconse, tandis que LFI défend le rappeur. Bref, de ces sujets, et d’autres, nous allons vous parler dans ce nouveau flash info estival concocté par la rédaction du Média.