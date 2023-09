Le successeur de Macron ? Pourquoi Edouard Philippe est dangereux

Au programme de ce nouveau numéro du Fond de l'info, nous reviendrons, bien sûr, sur la fête de l’humanité qui a eu lieu le week-end dernier. Il y a un débat qui a retenu toute l’attention et qui a fait l’objet de nombreuses critiques, c'est celui qui a opposé l'ancien premier ministre, Edouard Philippe et le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Que doit-on retenir de cet échange et plus globalement quelles leçons tirer de cet événement organisé tous les ans par le journal l'humanité ? Et d’ailleurs, est-ce qu’il fallait inviter le maire du Havre, fondateur du parti politique Horizons ?

Est-ce qu’une organisation de gauche pouvait offrir une vaste tribune à un responsable politique de haut niveau qui, dans son dernier livre, « Des lieux qui disent » écrit qu’il faudra peut-être prévoir « un droit et une organisation spécifique aux musulmans ». Autrement dit, sortir les musulmans de la citoyenneté ? On évoquera également de Lampedusa où la population a doublé en quelques jours. L'île italienne est confrontée à un afflux massif de migrants depuis le début de semaine. Plus de 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord y ont débarqué depuis lundi, selon le ministère de l'Intérieur italien. Gérald Darmanin est ferme : La France n’accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa sauf les réfugiés politiques.

Et comme toujours, on en parle avec votre binôme préféré : Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la Liberté et Julien Théry, historien et présentateur d’émissions sur Le Média, notamment de “La grande H”.