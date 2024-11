Des génocidaires à Paris : le gala de la honte - Médias de la haine : la fabrique de la guerre civile

Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024, voici le programme de “Toujours Debout”, présenté par Nadiya Lazzouni :

Au sommaire de cette édition, le récap de l'actualité préparé ce soir par Baptiste Lépinay.

L’actualité, c’est aussi ce gala organisé par l’association “Israel forever” et qui déroule ce soir le tapis rouge à l’extrême droite Israélienne la plus prompte à soutenir le génocide contre les Palestiniens. Une grande mobilisation a lieu ce soir pour dire “non au gala de la honte”. Nos journalistes Lisa Lap et Andreï Manivit se sont rendus sur place.

En première partie d’émission, nous accueillerons Nadia Sweeny, responsable du pôle enquête du Média, à l’occasion de l’ouverture ce mercredi du procès de l’affaire Squarciny-LVMH. L’ancien chef du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, est soupçonné d’avoir mobilisé son réseau pour rendre des services à la multinationale du milliardaire Bernard Arnault. Neuf autres prévenus sont jugés à ses côtés, mais pas l’entreprise de Bernard Arnault, qui a signé un accord transactionnel avec la justice en 2021. Nadia Sweeny nous fera le récit de la plus grande barbouzerie française de ces 10 dernières années.

Puis nous recevrons Malcom Ferdinand, politiste, chercheur au CNRS, ingénieur environnemental et auteur de l’ouvrage “S’aimer la terre, défaire l’habiter colonial” qui vient de paraître aux éditions seuil. Nous reviendrons sur le scandale de la pollution des Antilles au chlordécone et plus globalement sur la situation politique et sociale dans les territoires ultramarins secoués par une crise de la vie chère.

En deuxième partie de soirée, nous recevrons deux confrères de OFF Investigation : son fondateur, Jean-Baptiste Rivoire et Gaultier Mesnier, co-réalisateur du documentaire d’intérêt public “Média de haine : objectif guerre civile”. En seulement 2 jours, la vidéo atteint 500 000 vues. Sans trop en dévoiler, nous discuterons de la fabrique médiatique des fake news et de la désinformation qui vient servir un projet mortifère.

Et nous conclurons cette émission avec notre historien maison Julien Théry qui pour sa carte blanche a choisi de faire un retour en arrière sur un sujet d’actualité qui a été relié à l’une des pages sombres de l’histoire du génocide juif : il s’agit de la nuit de Cristal que les soutiens de les partisans de l’État israéliens invoquent pour parler des événements d'Amsterdam.