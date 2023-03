La rue continue de gronder - Sénat : retour sur un coup de force

Nous sommes lundi 13 mars 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Lisa Lap.

· Sommaire

▶ Retour de terrain 🔎 focus manif du 11 mars

Samedi dernier, le 11 mars, se déroulait une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, la 7e depuis le lancement du mouvement le 19 janvier. Et la mobilisation reste forte contre le projet de loi décrié d’Emmanuel Macron. Les cortèges ont réuni plus d’un million de manifestants dans toute la France selon la CGT, 368 000 selon le ministère de l’intérieur.

▶ Carte Blanche 🎤 Thomas Dietrich

En janvier dernier, alors que des millions de français se préparaient à descendre dans la rue Marine Le Pen était en visite de trois jours au Sénégal… Thomas consacre sa carte blanche a une rumeur qui monte au Sénégal et qui concerne la présidente du Rassemblement Nationale à l'Assemblée.

▶ Entretien d’actu 🎤 Daniel Breuiller

Amendements supprimés, vote bloqué, débats raccourcis, des millions de personnes dans la rue, les sénateurs interpellés sur leur retraite à eux et leur régime spécial non supprimé bref, il est temps de débrief et d’y voir plus clair sur ce qu’il s’est passé au Sénat ces 10 derniers jours. Peut-on parler d’un énième coup de force du gouvernement ? Face à la rue plus qu’opposée ? Et surtout quels enjeux pour la suite ? La réforme doit passer en commission mixte paritaire et votée ensuite à l’Assemblée et au Sénat jeudi. Dernière ligne droite. Nous recevons Daniel Breuiller, sénateur du groupe écologiste - solidarité et territoires, et vice Président de la commission des finances.