Macron promet un Premier Ministre, la grève commence à la SNCF

Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Amira Bendjaballah Jean-Pierre :

Au sommaire, de Toujours debout :



- La France suspendue aux lèvres d'Emmanuel Macron. Il a déclaré hier qu’il nommerait un nouveau premier ministre dans les 48 heures. Sera t il de droite, de gauche, du centre? À l'heure actuelle tous les scénarios sont possibles… La France, avec un gouvernement démissionnaire donc …Il faut pourtant assurer la continuité de l'État. Une loi spéciale a été présentée ce jour en conseil des ministres.

- Toujours en France. Des grèves et des manifestations sont attendues un peu partout dès ce soir. Appel à la mobilisation pour défendre les emplois et l’industrie. Des perturbations sont à prévoir . Mais seront-elles faibles dans les transports ? C’est la question, puisque deux syndicats Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots ont levé leur préavis de grève après un accord signé avec la direction. On en parlera avec notre invité.

- Les chiffres sont effroyables. Depuis le 7 octobre de cette année , plus de 45 000 Palestiniens ont été tués dont 14 000 enfants. On recense à Gaza plus de 4 000 amputations dont la grande majorité sont des enfants. Amputés, affamés, malades…Les enfants gazaouis, victimes d’un bourreau, devant une communauté internationale silencieuse. Ce sera la carte blanche d'Amina Kalache.

- Le fond de l’info, à l’heure où le niveau premier ministre français n’a toujours pas été nommé, les consultations, elles, ont commencé et vous le verrez, le débat politique est plus que crispé…On en débattra avec nos invités, Guillaume Gontard, Président du groupe EELV au Sénat et Carlos Martens Bilongo,député NFP-LFI.