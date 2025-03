Faux slogans, gros mensonges : les manipulations des éditocrates pour taper sur la gauche

Le 22 mars, une manifestation antiraciste a été la cible d’une manipulation médiatique. Un slogan anarchiste, "À bas l'État, les flics et les fachos", a été déformé en "À bas l'État, les juifs et les fachos" par des personnalités de droite et certains médias. Malgré un démenti de France 3, Frédéric Haziza et Franck Tapiro ont continué à diffuser cette fausse information sur X et Europe 1. Une pancarte sortie de son contexte a aussi été utilisée pour discréditer le mouvement. Cet épisode illustre l’ère de la post-vérité, où l’émotion l’emporte sur les faits. La manifestation, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes contre le racisme, a été éclipsée par ce récit médiatique biaisé. Derrière ces manipulations, une stratégie politique claire : décrédibiliser la gauche et imposer un agenda idéologique réactionnaire. La vérité n’a plus d’importance, seul compte le récit qui s’impose le plus vite et le plus fort.