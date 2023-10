JO 2024 : le grand nettoyage social - Attaque du Hamas : le document secret-défense qui dérange Netanyahou

Nous sommes mardi 31 octobre 2023, voici le programme du Toujours Debout, présenté par Cemil Sanli.

Amina Kalache fera un point sur l’actu dans quelques instants. Puis nous passerons à la Carte Blanche de Cyril Lemba. Et pour compléter ce beau tableau made in Le Média, comme chaque soir, nous sommes heureux de recevoir deux membres de la Gazette Comedy Club : Nicolas Benoit et Poulet de feu.

En deuxième partie de soirée, nous enchaînerons avec un débat dans une édition spéciale Proche-Orient. Hier soir nous étions au Liban, ce soir nous retournons du côté d’Israël et de Gaza. Ce sera en compagnie d’Alexandra Dols, documentariste et réalisatrice du film “Derrière les fronts : résistances et résiliences en Palestine” sortie en 2016 et que nous diffuserons demain mercredi à 21h ; et de Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaine que l’on retrouve régulièrement dans les colonnes d’Orient 21, du Monde Diplomatique, il est aussi auteur notamment de “L'échec d'une utopie. Une histoire des gauches en Israël” aux éditions La Découverte, paru en 2021. Ensemble nous reviendrons sur l’actualité au Proche Orient autour du conflit Israélo-palestinien, et ses impacts politiques en France.