Israël-Palestine : La guerre qui déchire déjà la France (et la gauche)

Second épisode de “Sans langue Degois”, la chronique politique de Françoise Degois. Une chronique hebdomadaire de décryptage politique qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d’actualité. La guerre israélo-palestinienne qui se dessine après les attaques du Hamas du week-end dernier, qui ont fait des centaines de morts tout comme les représailles de Tsahal qui se poursuivent constituent L’ACTUALITÉ de ces derniers jours. Une actualité qui aura de lourdes conséquences au Proche-Orient et ailleurs dans le monde. Et qui a déjà des conséquences politiques et sociales en France. Sur le terrain politique, c’est déjà le temps des grandes divisions, plus particulièrement à gauche où le débat prend les allures d’une guerre de tranchées et menace de tuer définitivement la NUPES. Théophile Kouamouo et Françoise Degois en parlent, et le moins que l’on puisse dire, est qu’ils ne sont pas d’accord sur tout !

Ils évoquent aussi d’un sujet plus dans la ligne “habituelle” de cette chronique hebdomadaire : la perspective de l’élection présidentielle de 2027 qui, pour éloignée qu’elle est, fait déjà perdre la tête à un nombre important d’acteurs du spectre politique français.