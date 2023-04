Israël : jusqu'où ira Netanyahou ?

Les tensions continuent de grimper au Proche-Orient. En Israël, ce qu’on appelle déjà le “gouvernement le plus à droite de l’histoire” continue sa fuite en avant fascisante. Le feu aux poudres à été mis par un projet de réforme de la justice entrepris le gouvernement Netanyahou issu de la coalition de la droite avec l’extrême-droite et les ultra-orthodoxe. Qualifiée de “coup d’État judiciaire” par les opposant à la réforme, celle-ci prévoit de réduire drastiquement les pouvoirs de la Cour Suprême. Cette toutefois eu la qualité de mettre des centaines de milliers d’israéliens dans les rues depuis mi-janvier. Samedi encore, ils ont battu le pavé pour demander le retrait pur et simple de ce projet. Le mois dernier, ils étaient aux alentours de 700 000 dans les rues de tout le pays pour demander la même chose.

Parallèlement, la violence monte et s’exacerbe à l’égard de la communauté palestinienne et la Bande de Gaza. Comme l’illustre l’assaut terriblement violent de la Mosquée Al-Aqsa, située sur l’esplanade des mosquées à Jérusalem, et 3ème lieu saint le plus important de l’Islam, et ce, en plein ramadan.

Pour revenir sur ces différents points, Irving Magi a le plaisir d’accueillir Alain Gresh, journaliste, fondateur et directeur du média Orient XXI. Il est notamment l’auteur de Israël-Palestine : vérités sur un conflit. C’est parti pour l’entretien d’actu.