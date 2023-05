Ils ont le même langage : Le macrolepénisme en marche ?

Nous sommes jeudi 25 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Théophile Kouamouo.

▶ Le fond de l'info : Julien Théry, Mathieu Slama

Avec Mathieu Slama, essayiste, auteur de “Adieu la liberté” aux Editions de la Cité, et Julien Théry, historien et présentateur d’émissions au Média, comme On s’autorise à penser et la grande H, nous évoquerons la dernière sortie polémique d’Emmanuel Macron sur la France qui serait en proie à une sorte de décivilisation. Décivilisation, un concept manifestement emprunté à Renaud Camus, théoricien du Grand remplacement, et à l’extrême droite en général. Mais pourquoi le président de la République française s’amuse-t-il de manière répétée à “voler” les concepts de ce camp politique là ?

Et on évoquera également la marche et plus généralement la cérémonie de soutien au maire démissionnaire de Saint-Brévin-Les-Pins. Lequel maire a voulu prendre ses distances avec la gauche, parce qu’il la soupçonne de récupération politique. Mais la lutte contre le racisme peut-elle être autre chose que politique ? Et au final, Yannick Morez ne participe-t-il pas à la petite musique qui vise à stigmatiser des “extrêmes” également responsables de ce que Macron nomme la décivilisation de la France ?