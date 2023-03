Guinée : Pourquoi Doumbouya est poursuivi devant la justice internationale

Alors que la guerre en Ukraine bat son plein et que l’Afrique devient un peu plus chaque jour un champ de bataille géopolitique entre le camp occidental et la Russie, les défenseurs des droits de l’Homme sur le continent sont-ils encore audibles ? L’avocat Vincent Brengarth, qui se tient aux côtés du Front National pour la Défense de la Constitution dit FNDC, un regroupement qui se bat, en Guinée Conakry, pour la fin de l’impunité et contre les tripatouillages constitutionnels. Bon à savoir, le coordinateur national du FNDC, Fonike Mengue, est incarcéré depuis des mois. Où en sont les procédures judiciaires lancées au nom du FNDC contre l’ancien président guinéen Alpha Condé et le chef de l’actuelle transition militaire, Mamadi Doumbouya ? N’y a-t-il pas un problème à porter plainte auprès de juridictions étrangères, c’est-à-dire en France et à la Cour pénale internationale ? N’y a pas des raisons objectives de soupçonner ces juridictions étrangères, notamment la CPI, d’être soumises à l’agenda géopolitique des puissants ? Que penser des juridictions de la CEDEAO et de l’Union africaine ? Et de la tournée africaine d’Emmanuel Macron, suite à un discours au sujet d’une supposée nouvelle politique africaine ? Entretien avec Théophile Kouamouo.