Grève du 7 mars : colère reconductible, manifs massives

Nous sommes le 7 mars 2023, le tant attendu jour où le pays doit être à l'arrêt. Le rapport de force entre le gouvernement, et l’opposition à son projet de réforme des retraites, dure et ne faiblit pas. Nous l’avons vu ensemble, semaine après semaine, les arguments censés défendre ce texte sont tombés les uns après les autres. Ce qui n’a en rien démotivé Emmanuel Macron, réapparu comme par enchantement un beau matin à Rungis puis au milieu du salon de l’agriculture, persistant et signant avec les mêmes éléments de langage. Ces derniers jours ont vu des sorties médiatiques dignes des plus grands cascadeurs : entre le ministre Dussopt qui assure désormais que cette réforme est de gauche et Aurore Bergé affirmant qu’il n’y a pas d’arnaque, le spectacle était flamboyant. Néanmoins, pour le gouv, la bataille de l’opinion est perdue. Les sondages se suivent et se ressemblent : , tandis que Cluster17 nous apprenait hier lundi que 68% de la population soutient de manière large le mouvement de grève. Un soutien quasi identique depuis le départ.

Alors, comment les syndicats et les travailleurs se sont organisés pour réussir cette journée? Quels moyens vont être déployés pour faire que tout ne s'essouffle pas ce soir ou dans quelques jours? Comment les gens et les responsables politiques et syndicaux réagissent-ils face à la communication gouvernementale alors que le texte est actuellement voté au Sénat? Et puis, tout simplement, comment ce 7 mars va se dérouler ici à Paris? C’est ce qu’on va voir dans ce reportage mené par notre journaliste Cemil Sanli.