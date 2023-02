Grève du 7 février : c'est confirmé, le peuple dit non - Nicolas Framont contre les parasites bourgeois

Nous sommes mardi 7 février 2023, voici le programme de Toujours Debout !

▶ Retour de Terrain de Lisa Lap

On revient sur Paris où notre collègue Lisa Lap était également sur le terrain pour couvrir les différents cortèges présents sur place. Beaucoup de monde, une énorme ambiance, comme vous le voyez sur ces images. Dans les différents cortèges, on l’a vu, il y avait les cheminots, les raffineurs, les enseignants, les lycéens et les étudiants. Nos correspondant·e·s sont également allé·e·s à la rencontre des soignantes et soignants, ils fustigent également une réforme injuste qui va précariser encore plus leur métier et leurs conditions de travail

▶ Retour de Terrain de Maïlys Khider

Vous le savez, Le Média le média se transforme et a l'ambition de devenir une vraie chaîne de télé et comme nous voulons être au plus près des luttes et des mobilisations, nous avons envoyé sur le terrain nos journalistes - reporters. Maylis Khider a couvert la manifestation parisienne et revient nous en parler sur ce plateau aux côtés de Laura Varlet, cheminote au Bourget, élue SUD-Rail.

▶ L'Entretien d'Actu, T.Kouamouo et N. Framont

Théophile Kouamouo qui recevra Nicolas Framont, sociologue, fondateur et rédacteur en chef de Frustration Magazine. Ensemble ils discuteront de son dernier livre “ Parasites “ qui offre une réflexion sur le rôle prédateur et toxique de la classe bourgeoise. Comment sortir de la domination bourgeoise ?