Fraude fiscale : à quoi joue Gabriel Attal ? - Le drôle de 8 mai de Macron

Nous sommes madri 9 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Nadiya Lazzouni.

▶Fond de l'info : Youlie Yamamoto, Manon Amirshahi

Plan de lutte contre la fraude fiscale : le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, a indiqué aujourd’hui sur France Inter vouloir augmenter de 25% les contrôles ciblés "notamment sur les plus gros patrimoines". Il veut également créer "une sanction d'indignité fiscale et civique". Oui oui vous ne rêvez pas, le président des riches et ses ministres veulent s’en prendre aux puissants dont ils ont toujours protégé les intérêts. Pourquoi maintenant ? Qu’est-ce qui se cache derrière ces déclarations qui sonnent creux ? On en parle avec Youlie Yamamoto porte-parole d'Attac et co-fondatrice du collectif “Les Rosies”.

L’ex-député macroniste Laëtitia Avia, revenue à la vie civile après une lourde défaite aux dernières législatives, est jugée aujourd’hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris. Des assistants parlementaires l’accusent de harcèlement moral. Souvenez-vous, cinq d’entre eux avaient témoigné il y a 3 ans, dans une enquête publiée sur Mediapart, des nombreuses humiliations dont ils jugeaient avoir été victimes. Plus récemment, la modification du règlement intérieur à l’AN à l'initiative de sa présidente macroniste, Yaël Braun Pivet, a provoqué la colère des parlementaires syndiqués à la CGT qui dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail et un recul de leurs droits. L’ambiance parlementaire semble effectivement délétère mais pas comme l’entend Yaël Braun Pivet. On en discute avec Manon Amirshahi, secrétaire générale de la CGT-CP.

▶Entretien d'Actu : Mathieu Slama Plus de 500 manifestants vêtus de noirs, certains masqués et brandissant des drapeaux noirs à croix celtique, ont défilé dans les rues de Paris samedi 6 mai. Des images qu’on ne pensait plus voir en 2023 mais c’était sans compter sur l’extrême tolérance de la Macronie. On revient sur cette manifestation d’extrême-droite qui précède celle du 8 mai qui célèbre la victoire des alliés sur les nazis. On en débat avec Mathieu Slama, essayiste et auteur de “Adieu la liberté” aux Editions de la Cité. Nous l’invitons pour un entretien d’actu durant lequel nous reviendrons sur les événements des 6 et 8 mai dernier.