Frantz Fanon : l'antiraciste (vraiment) universaliste (Kevin Boucaud-Victoire)

Kevin Boucaud-Victoire est un confrère. Mais pas que. C’est également un ancien collègue, qui a travaillé au Média avant de rejoindre l’hebdomadaire Marianne. Il est également un des piliers du Comptoir, une revue indépendante et engagée. Et s’il revient aujourd’hui sur ce plateau, c’est pour nous présenter son dernier ouvrage, Frantz Fanon, L’Antiracisme universaliste.

Mais connaissez-vous seulement Frantz Fanon ? Né en Martinique en 1925, puis arrivé en Algérie comme psychiatre, il meurt à 36 ans après avoir marqué son époque et l’Histoire comme peu de Français au XXème siècle. Essayiste, penseur majeur de la question coloniale et du tiers-mondisme, acteur des luttes de libération nationale notamment aux côtés du FLN algérien, Frantz Fanon continue d’influencer les chercheurs et brasseurs d’idées, dans les universités du monde entier.

Mais sa pensée reste assez floue, au point où un hebdomadaire qui se présente volontiers comme d’abord et avant tout républicain, a pu commettre un contresens majeur en le présentant comme un des inspirateurs des “identitaires de gauche”. Or comme l’explique Kevin Boucaud-Victoire, journaliste débats et idées, Frantz Fanon est très loin de cette étiquette, quel que soit son contenu. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Il parle à notre époque et ses mots continuent d’être porteur d’une grande radicalité, des décennies après sa mort. C’est peut-être pour cela qu’il continue de faire peur, et est caricaturé voire occulté.