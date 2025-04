Macron a osé : il récompense Sophia Aram et Arthur pour attaquer la gauche et les musulmans

Sophia Aram et Arthur ont reçu un prix pour leur engagement contre le racisme et l’antisémitisme des mains d’Emmanuel Macron. Un choix révélateur d’une instrumentalisation politique : Sophia Aram, connue pour ses prises de position islamophobes et son alignement sur la propagande d’État, et Arthur, figure du divertissement télévisé devenu un relais du sionisme radical et de la propagande israélienne depuis le 7 octobre.

Ce prix s’inscrit dans une stratégie plus large portée par la Licra et l’État, où la lutte contre l’antisémitisme est utilisée pour invisibiliser l’islamophobie et réprimer les soutiens à la Palestine. Derrière le discours officiel, Macron et ses alliés alimentent la division entre Juifs et Musulmans, tout en couvrant les violences israéliennes et en criminalisant toute critique du sionisme.

Ce n’est pas une reconnaissance sincère de la lutte contre la haine, mais une mise en scène politique visant à légitimer une offensive raciste et islamophobe. Loin de protéger les Juifs, l’État les instrumentalise au service de son agenda.