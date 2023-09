Françafrique : Macron recule au Niger, danger à l'horizon au Tchad

De l’art de faire machine arrière tout en donnant l’impression d’être droit dans ses bottes, tout ça après avoir voulu jouer les gros bras à propos de la présence militaire et diplomatique française au Niger. Emmanuel Macron a en effet ouvert la voie à des négociations discrètes avec le pouvoir de transition à Niamey. Le retrait des troupes françaises est envisagé, ainsi qu’un redéploiement d'une partie des forces de l’opération Barkhane au Tchad voisin. Sauf que là aussi, les choses commencent à se gâter avec les populations locales, en particulier dans la ville de Faya Largeau. Et oui, on vous le dit que ça sent mauvais pour la Françafrique. Tel sera l’édito du flash info d’aujourd’hui.

On parlera aussi de la pauvreté qui s’accentue encore ; de l’hôpital public qui se dégrade toujours ; et d’un lycée à Stains qui se révolte contre les facéties du gouvernement sur l’abaya et qui réclame en outre plus de moyens pour l’école publique, qui va bien mal, elle aussi.