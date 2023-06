Fonds Marianne : Tout savoir sur Sifaoui, l'homme qui pourrait faire tomber Schiappa

Au Média, on vous en parle depuis plusieurs jours. L'affaire dite du "fonds Marianne" a occupé le devant de la scène médiatique, la semaine dernière, et continuera sans doute d’être à la “Une” cette semaine. Un véritable scandale, qui aurait pu installer le pouvoir sur des charbons ardents si le système médiatique ne protégeait pas à ce point Emmanuel Macron et son exécutif. En gros, suite à l’émotion produite par l’assassinat à caractère terroriste du professeur de lycée Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation crée, sous l’égide de Marlène Schiappa (alors ministre déléguée à la Citoyenneté) un fonds doté de 2,5 millions d’euros destiné à accompagner les porteurs de projets destinés à « promouvoir les valeurs républicaines » et « combattre les discours séparatistes ». La suite, on la connaît. Cynisme, gabegie et copinage à tous les étages. Mais, aujourd'hui, Le Média s'intéssse surtout à un personnage, qui a fait buzz sur buzz lors des auditions de la Commission d’enquête sénatoriale : Mohamed Sifaoui. Cet ancien journaliste, est le plus gros bénéficiaire (335 000 euros) de la manne du fonds Marianne via l’Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Contre des contreparties dérisoires en matière de lutte pour la République et contre le séparatisme ? Mais qui est Mohamed Sifaoui ? A première vue, un personnage nerveux, voire grossier, mais au-delà de son caractère : qui est ce « monstre » fabriqué par le monde politico-médiatique ?