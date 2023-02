Face à Macron, le ton monte : "Il faut bloquer le pays"

Alors que l’article 1er de la réforme vient d’être voté par les députés dans un certain chaos, ces derniers jours ont été riches en rebondissements. La première ministre Elisabeth Borne étant allée jusqu'à déclarer n'avoir aucun état d'âme dans cette bataille qui pourtant met le pays en très forte tension.

Franck Riester (le ministre chargé des relations avec le parlement) admet, après avoir avoué une réforme particulièrement injuste pour les femmes (aux carrières souvent hachées), que 1200€ de minimum retraite, ce ne sera pas pour tout le monde. Alors que le gouv n’a cessé d’affirmer le contraire depuis des semaines, pour tenter de convaincre l’opinion.

Et enfin, à l’Assemblée comme dans sur les plateaux TV, l’ext-droite lepéniste et la droite de Ciotti tentent de passer pour les opposants raisonnables et respectables, tandis que les gauches unies dans la Nupes (et surtout LFI) essuie les attaques venus de toutes parts.

Comme à son habitude, notre journaliste et reporter Şanlı Cemil est allé à la rencontre du terrain et des personnes qui manifestaient ce samedi à Paris. Comment, face au pouvoir inflexible, les syndicats et les travailleurs vont-ils organiser le rapport de force sur la durée? Est-ce que les actions illégales mais morales, comme celles de la CGT Énergie vont se multiplier? Et comment se font les liens entre la rue et l'Assemblée? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Partagez, commentez et abonnez-vous au Média!