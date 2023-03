Face à la colère générale - Thomas Porcher :" Macron a très peur du blocage"

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui,

Ce mardi 7 mars est historique, c’est l’appel de tous les syndicats à “mettre la France à l’arrêt” : grèves perlées et/ou reconductibles, blocages, coupures d’électricité, manifestations, les forces sont unies et mobilisées pour lutter contre la réforme des retraites. La pression et la tension sont fortes. Emmanuel Macron lors de chaque déplacement se fait attraper la veste tant le pays est mobilisé contre sa réforme. Et ça n’a pas manqué au salon de l’agriculture. Malgré tout, on dirait bien que le gouvernement Macron-Borne compte garder le cap. Entre arguments du gouvernent pour faire peur et la journée de mardi 7 mars qui appelle à "mettre la France à l'arrêt" où la mobilisation ne faiblit pas, Thomas décrypte ces temps assez historiques.

Le salon international de l’agriculture vient de se clôturer, ce dimanche. Pendant 10 jours, les parisiens et parisiennes ont pu goûter des produits des régions françaises et au-delà, voir des vaches énormes ou monter dans une moissonneuse batteuse flambant neuve. Ce salon si médiatique mais pas très fermier attire énormément et a au moins un avantage : qu’on parle enfin d’agriculture pendant quelques jours. L’agriculture fait face à d’énormes enjeux depuis des années et qui font surface maintenant : la question de l’eau évidemment avec les nappes phréatiques pas très remplies, et des sécheresses hivernales ; ou encore le renouvellement des générations avec des agriculteurs de moins en moins nombreux et un accès au foncier difficile. Dans les années 80, il y avait 1,6 millions d’exploitations agricoles. En 2000, 600 000. En 2020, 416 000. C’est l’hécatombe. Leur taille a par contre doublé en 30 ans, passant de 27 ha en 1988 à 69 ha en 2020.

Personne n’est passé à côté de la crise du milieu agricole et paysan depuis les années 1980 et l’intensification de l’agriculture. Nous nous sommes d'ailleurs rendus au salon pour vous faire un retour de terrain dans le toujours debout de ce lundi 6 mars que l'on vous invite à aller voir. Thomas nous livre une analyse sur la situation économique des agriculteurs et paysans français. C'est l'Instant Porcher.