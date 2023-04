Donald Trump : bientôt en prison ?

On en sait désormais davantage concernant la comparution de Donald Trump. L’audience a eu lieu au Tribunal de New York, mardi dernier à 14h30 heure locale. Et la conclusion est sans appel. L’ancien président et candidat à un nouveau mandat, est accusé d’avoir « orchestré » une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant son élection de 2016. Au total, 34 chefs d’accusation ont été retenus contre Donald Trump. Il a évidemment plaidé non-coupable pour chacun d’entre eux. En plus de cette affaire, on rappelle que Donald Trump est aussi visé par d’autres affaires, en particulier son rôle dans l’attaque du Capitole, sa gestion des archives présidentielles ou encore des pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. En réaction à ces inculpations, Donald Trump a dénoncé “une insulte à la Nation” devant ses partisans. C’est la première fois de l’histoire qu’un ancien Président se retrouve ainsi englué dans une telle panade pénale.

Vers quel épilogue se dirige-t-on ? Peut-il aller en prison ? Même si cela semble peu probable ? Quel avenir pour sa campagne ? Lui qui veut reconquérir la Maison Blanche ? Doit-on s’attendre à nouveau remoue comme lors de l’assaut du Capitol ? Pour parler de tout ça, je reçoit en visio Chris dit « Politicoboy », journaliste et ingénieur, auteur d’une newsletter Substack de plus en plus consultée et co-auteur du livre Les Illusions perdues de l'Amérique démocrate.