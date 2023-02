Corruption et espionnage à Bruxelles : le scandale qui éclabousse le Maroc

Dans cet entretien il est question d’Union européenne, de Qatar, de Maroc et de corruption. Nous avons reçu, en visio, le journaliste marocain Ali Lmrabet très célèbre dans son pays. Fondateur de l’hebdomadaire Demain et longtemps correspondant du quotidien espagnols El Mundo, il a été nommé en 2014 par Reporters sans frontières parmi les 100 héros de l’information dans le monde. Il est l'auteur d'une enquête publiée il y a peu par nos confrères de Off Investigation, enquête dont le titre est très clair : “Corruption à Bruxelles : les barbouzes marocaines dans la tourmente”.

Ali Lmrabet met en lumière les dessous du MarocGate, et les secrets inavouables du régime chérifien mais également le double jeu assez stupéfiant des dirigeants français dans cette affaire. Le MarocGate est un scandale de corruption au Parlement européen, dont on a bien moins parlé que le QatarGate et pourtant un eurodéputé français, macroniste y est au coeur. C’est d'ailleurs après la révélation de ce scandale que de manière assez inédite, le Parlement européen a voté une résolution assez dure contre le Maroc.

Quel est son contenu ? Pourquoi marque-t-il un tournant ? Pourquoi inquiète-t-il Rabat ? Qu’est-ce qui, de manière plus profonde, fait courir la diplomatie marocaine ? Pourquoi les services de renseignement européens sont-ils si nerveux vis-à-vis du Maroc depuis que le royaume a changé d'alliance stratégique et s'est rapproché d'Israël. Des bouleversements qui déplaisent aux services espagnols qui sont probablement à l’origine du MarocGate. On vous invite bien sûr à regarder cet entretien passionnant et à lire l'enquête disponible ici :

https://www.off-investigation.fr/corruption-a-bruxellesles-barbouzeries-marocaines-dans-la-tourmente/